Intervistato dopo il match con il Barcellona, l'esterno colombiano della Juventus Cuadrado si è così espresso sulla partita disputata dai bianconeri: "La Juventus è una grande squadra e non è cambiata molto rispetto all'anno scorso. Gli spagnoli sono un grandi avversari sempre molto difficili da affrontare. L'importante è continuare a lavorare per trovare la migliore condizione e per conoscere il più in fretta possibile i nuovi compagni. Ora dobbiamo prepararci bene, per arrivare pronti alla Supercoppa".