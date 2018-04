L'ala della Juventus, Juan Cuadrado, ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta contro il Napoli: "Non abbiamo giocato una bella partita. Dobbiamo però crederci fino alla fine perché siamo ancora in vantaggio. Ora non c'è niente da dire: dobbiamo lavorare al massimo e trovare la condizione. Dipende tutto da noi: siamo ancora primi e da grande squadra possiamo giocarcela con tutti".



Il colombiano è poi intervenuto a Sky Sport: "Sicuramente abbiamo preparato la partita con la voglia di vincere, sapevamo che era importantissimo per noi, non è stato così, il Napoli ha fatto una buona partita e niente, dobbiamo essere concentrati fino alla fine, siamo ancora in testa e dipende tutto da noi. Noi siamo abituati a questo tipo di momenti, quando c’è stata la partita contro il Real Madrid eravamo 3-0 e tutti ci credevamo, adesso ancora di più perché dipende tutto da noi. In questi giorni dobbiamo essere molto professionisti, allenarsi, dare il massimo per questi ultimi venticinque giorni.



SULLE CONDIZIONI FISICHE DELLA SQUADRA - "Sì, la squadra sta benissimo. Oggi non è stata la partita che magari ci aspettavamo, ma adesso abbiamo davanti una settimana e sicuramente ci riprenderemo".



SU ALLEGRI - "Arrabbiato? Sicuramente, siamo tutti un po’ giù però dobbiamo essere consapevoli, ormai non si può più fare niente per quello che è successo oggi. Dobbiamo pensare già a domani e alla prossima partita. Abbiamo ancora un punto di vantaggio, dipende tutto da noi e dobbiamo giocare tutte le partite come fossero delle finali."



SULLA PAURA DI UN FINALE COME QUELLO DI MADRID - "Paura no, a Madrid fino alla fine abbiamo fatto una partita straordinaria. Sappiamo che questo è il calcio, dobbiamo sempre pensare partita dopo partita. Stasera abbiamo perso e da domani dobbiamo pensare alle prossime partite che ci mancano".