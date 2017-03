Il ranking Uefa 2017 premia la Juventus come la squadra che subisce in media meno gol. Guardando ai primi mesi del 2017, i bianconeri mostrano la miglior difesa, conquistando il primo posto di questa speciale classifica. Ecco le prime posizioni:



1. Juventus, Italia: media 0,41 gol a partita (5 gol in 12 partite)

2. Bayern Monaco, Germania: media 0,44 (4 gol subiti in 9 partite)

3. Manchester United, Inghilterra: media 0,50 (4 gol subiti in 8 partite)

4. Monaco, Francia: media 0,54 (6 gol subiti in 11 partite)

4. Paris Saint-Germain, Francia: media 0,54 (6 gol subiti in 11 partite)

6. Everton, Inghilterra: media 0,70 (7 gol subiti in 10 partite)

7. AS Roma, Italia: media 0,72 (8 gol subiti in 11 partite)

7. Saint Étienne, Francia: media 0,72 (8 gol subiti in 11 partite)

9. Barcellona, Spagna: media 0,75 (9 gol subiti in 12 partite)

9. Atlético Madrid, Spagna: media 0,75 (9 gol subiti in 12 partite)

9. Villarreal, Spagna: media 0,75 (9 gol subiti in 12 partite)