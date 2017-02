Cambio di sponsor tecnico in vista per Paulo Dybala. A Crotone l'attaccante argentino della Juventus ha giocato con le scarpe nere, oscurando il baffo della Nike. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il contratto col colosso americano è scaduto il 1° febbraio e il ragazzo non ha ancora deciso con chi firmerà. La Nike lo rivorrebbe, si sono fatte avanti anche Adidas e Puma, ma alla fine potrebbe spuntarla la meno conosciuta Under Armour, marchio molto forte negli Stati Uniti (e in espansione anche in Europa) creato da un ex giocatore di football americano, Kevin Plank. È un brand in crescita e ha chiuso un 2016 da record, lanciandosi come uno degli attori principali in questo mercato: l’anno scorso ricavi in crescita del 22% a 4,8 miliardi di dollari (+23%). Ha già messo sotto contratto campioni del football americano come Tom Brady, del tennis come Andy Murray e del basket Nba come Stephen Curry, ma nel calcio cerca volti su costruire la sua notorietà, soprattutto nel mercato europeo.