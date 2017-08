La Juve sembra aver fatto il passo decisivo per assicurarsi le prestazioni dei giovanissimi attaccanti del Genoa Pietro Pellegri ed Eddie Salcedo.



Nonostante i tentativi di rilancio operati dal Milan negli ultimi giorni ed i sondaggi di diversi club stranieri, quali Monaco e Manchester City, Enrico Preziosi alla fine ha deciso di accettare la proposta bianconera.



Per i due classe 2001 la Vecchia Signora verserà nelle casse del Genoa 20 milioni più bonus, lasciando però i due ragazzi in prestito in Liguria per le prossime due stagioni. Proprio il rendimento di Pellegri e Salsedo nei prossimi campionati in maglia rossoblu determinerà l'ammontare dei bonus.



Sembra dunque concludersi con un clamoroso colpo di scena la lunga telenovela iniziata a giugno quando i due ragazzi sembravano ormai sul punto di sbarcare all'Inter per una cifra che fra parte fissa e parte variabile avrebbe potuto raggiungere addirittura i 60 milioni. Come spiegato però da Preziosi qualche giorno fa, quell'accordo sulla parola raggiunto tra lui e il ds nerazzurro Walter Sabatini due mesi or sono non si è poi concretizzato consentendo al Genoa di cercare altri interlocutori ai quali proporre gli ultimi gioielli del proprio vivaio.



Un'occasione che la Juventus, sempre molto attenta quanto si tratta di giovani talenti, non si è fatta sfuggire.