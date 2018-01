Il Genoa abbassa le richieste per il suo gioiello Pietro Pellegri, seguito con estrema attenzione dalla Juventus.



A margine dell'incontro di ieri sera allo Stadium tra bianconeri e rossoblu, le dirigenze delle due società si sono incontrate per discutere di varie situazioni di mercato. Il culmine del colloquio lo si è avuto quando il dialogo ha avuto come protagonista il giovane attaccante genovese. Nonostante le molteplici richieste pervenute in questi mesi da parte dei club di mezza Europa, il Genoa si è detto disponibile a lasciare che il ragazzo prende la via di Torino, abbassando anche quelle che erano le richieste economiche iniziali. I 40 milioni di euro inizialmente ipotizzati da Enrico Preziosi potrebbero essere infatti sensibilmente limati, ma ad una condizione: quella che nella trattativa entri anche il cartellino di Stefano Sturaro, da tempo pallino di mercato della dirigenza rossoblu.



Una controproposta che la Juventus starebbe prendendo in seria considerazione, anche se il concretizzarsi della trattativa potrebbe avvenire più facilmente a giugno che non ora. Resta però da convincere il centrocampista sanremese a far ritorno nel club che lo lanciò nel grande calcio qualche stagione fa.