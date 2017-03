Pur avendo condotto la Juventus alla vittoria di due campionati di Serie A, due Coppe Italia e una finale di Champions,a causa di un calcio molto pragmatico e, solo a tratti, spettacolare. Il nuovo modulo ha certamente aiutato in questo senso anche se i bianconeri in versione cinque stelle non hanno comunque perso la loro qualità maggiore, quella, appunto della solidità. Posto che il pragmatismo applicato al calcio non è necessariamente segno di debolezza (anzi), Allegri ha dimostrato una qualità che pochi allenatori in giro per l'Europa hanno dimostrato di avere: quella della- Nessuno dei tanti mal di pancia stagionali () è stato infatti causato da mancanza di minutaggio. Pensate per un momento alla situazione di tanti altri top club europei. Al Bayern Monaco(obiettivo della Juve) ha già sussurrato di pensare ad un addio a fine stagione, a Madridmormorano perché vengono impiegati poco e in partite che non contano tanto. Anchenon vuol più stare all'Arsenal per colpa dei pochi minuti giocati mentre a Manchesterha messo subito fuori squadra gente comementredovrà gestire il dualismo