Scambio di allenatori in vista tra Juventus e Virtus Entella.



La dirigenza bianconera avrebbe infatti individuato nel tecnico della Primavera chiavarese, Gianpaolo Castorina, il nome al quale affidare la guida della propria formazione giovanile. Percorso inverso verrebbe invece compiuto dall'attuale allenatore della juniores juventina, Fabio Grosso che si trasferirebbe in Riviera per prendere in mano le redini della prima squadra, nei giorni scorsi affidata proprio a Castorina dopo l'esonero di Roberto Breda.



I brillanti risultati centrati da Castorina sulla panchina dell'Entella, unico club di Serie B a centrare lo scorso anno i play-off scudetto del campionato Primavera e finalista quest'anno della Coppa Italia di categoria, avrebbero infatti destato l'attenzione dei vertici di Corso Gallielo Ferraris che avrebbero intravisto nell'ex difensore di scuola Milan il profilo ideale al quale affidare la crescita dei campioni di domani.



L'Entella, nonostante la fresca promozione del tecnico in Prima Squadra, non si opporrebbe di certo all'eventuale operazione. Oltre ad aprire un canale privilegiato con i Campioni d'Italia, la trattativa garantirebbe infatti al club ligure la possibilità di avere già pronto l'allenatore per la prossima stagione, Fabio Grosso appunto. Una soluzione ben gradita anche all'eroe di Germania 2006 che dopo anni di lavoro con i ragazzi dei vivai avrebbe finalmente la prima occasione per cimentarsi come tecnico di una squadra di Serie B.