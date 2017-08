La Juventus è invischiata in alcuni problemi difensivi, anche a causa della partenza di Leonardo Bonucci. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, i bianconeri potrebbero tornare a bussare alla porta della Fiorentina per Davide Astori, cercando di capire se il giocatore sia o meno trattabile, vista la volontà dei viola di non cederlo, dopo che il calciatore è stato anche nominato capitano. Quasi scontato il "no" di Pantaleo Corvino che considera il difensore una delle basi per programmare il futuro.