Emre Can è il nome caldo per il centrocampo della Juventus. Non sarà facile convincere il Liverpool e Jurgen Klopp ma stando alle ultime indiscrezioni di Premium Sport, il giocatore avrebbe detto sì alla proposta bianconera allontanando così la possibilità di rinnovare con i Reds. Can dunque è disposto per la felicità di Allegri ad approdare in Italia.