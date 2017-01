Secondo il Tuttosport, la Juventus ha attenzioni in Francia non solo per Tolisso del Lione e Verratti del Paris Saint Germain, ma anche per Tiemounè Bakayoko, classe 1994 del Monaco, grande protagonista nella Ligue1 2016/2017, e Adrien Rabiot, 21enne del PSG che potrebbe dare estro e fisicità ( 189 centimetri, solo 2 meno di Pogba) ai bianconeri.