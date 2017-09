Dopo l'anticipo di ieri tra Bologna e Inter e la sfida delle 18 tra Benevento e Roma, prosegue questa sera la quinta giornata di Serie A. Tra le otto gare in programma alle 20.45 spicca quella dell'Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina. Una partita sempre molto sentita tra le due tifoserie, che avrà un sapore speciale per Federico Bernardeschi, che in estate ha lasciato tra le polemiche i viola per trasferirsi ai bianconeri.



I NUMERI - Prima del successo per 2-1 dello scorso gennaio, la Fiorentina aveva raccolto un solo punto nei precedenti sei confronti con la Juventus in campionato. In casa, i bianconeri hanno perso solo una delle ultime 25 gare contro i toscani in campionato (19V, 5N), nessuna delle ultime nove. La Vecchia Signora ha trovato il gol in tutte le ultime 31 sfide giocate in casa contro la Viola in Serie A, 53 le reti bianconere nel parziale. I campioni d'Italia in casa in campionato sono in serie positiva da 39 partite (36V, 3N) e hanno vinto le ultime tre gare con il punteggio di 3-0. La Fiorentina ha vinto a Verona nell'ultima trasferta di campionato per 5-0, dopo aver subito almeno due reti nelle precedenti cinque gare fuori casa in A (2N, 3P). Nessun gol con i nuovi acquisti per la Juventus, mentre la squadra di Pioli è quella che ha trovato più reti con nuovi arrivati (cinque). Nessun giocatore nella storia della Juve, prima di Paulo Dybala, era riuscito a segnare otto gol nelle prime quattro partite di Serie A. Higuain è andato a segno in cinque delle ultime sei gare giocate contro la Fiorentina in campionato (un assist nell’altra), incluse tutte le ultime quattro La prima delle tre doppiette di Giovanni Simeone in Serie A è arrivata proprio contro la Juventus, nel novembre 2016.