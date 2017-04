Dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League, ottenuta in settimana al Camp Nou contro il Barcellona, e in attesa di affrontare il Monaco di Jardim per accedere alla finale di Cardiff, la Juventus torna in campo anche in Serie A, nel posticipo della 33esima giornata: alle 20.45 va infatti in scena allo Juventus Stadium di Torino il match tra i bianconeri e il Genoa di Juric, che all'andata inferse una dura lezione agli uomini di Allegri, sconfiggendola al Ferraris con un 3-0 senza storia. Inutile dire che Higuain e compagni cercano vendetta, oltre ai tre punti che gli consentirebbero di rimanere a più 8 sulla Roma e continuare a veleggiare verso il sesto scudetto di fila. Ma il Grifone con il tecnico croato non va sottovalutato, e il 2-2 ottenuto contro la Lazio settimana scorsa ne è la prova: ai rossoblù servono altri punti per mettersi al riparo dalle inseguitrici che cercano la salvezza. La Juventus ha subito più di due gol solo in una delle ultime 138 partite di campionato: proprio il match d’andata col Genoa, terminato 3-1 per i liguri, che tra l'altro sono l’unica squadra che ha battuto due volte la Juventus in campionato dall'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. La Juve rimane comunque la squadra che ha vinto più partite (59) e segnato più gol (201) contro il Genoa in Serie A, che non vince in casa della Vecchia Signora dal gennaio 1991 (3N, 10P): per i rossoblu nessun gol nelle ultime tre partite di campionato allo Stadium. La squadra di Allegri ha vinto tutte le ultime 32 partite casalinghe di campionato, tenendo la porta inviolata in 21 di queste. Dal punto di vista delle formazioni, l'allenatore toscano deve rinunciare a Miralem Pjanic, squalificato; per Juric tridente composto da Ntcham, Simeone e l'ex Palladino.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Juve (3-4-3): Neto; Barzagli, Bonucci, Benatia; Lichtsteiner, Khedira, Marchisio, Asamoah; Dybala, Higuain, Mandzukic



Genoa (3-4-1-2): Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Veloso, Cataldi, Laxalt; Ntcham; Simeone, Palladino