Dopo le nove partite giocate ieri, si conclude oggi la 21esima giornata di Serie A. A scendere in campo, alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, saranno Juventus e Genoa. Una partita da vincere a tutti i costi per la squadra di Massimiliano Allegri - che dovrà fare a meno degli infortunati Buffon, Cuadrado e Dybala - , per rispondere alla vittoria di ieri del Napoli, che si è portato momentaneamente a quattro punti di vantaggio in testa alla classifica.



LE STATISTICHE - Juventus e Genoa non pareggiano in Serie A dal gennaio 2013: da allora sette successi bianconeri e due vittorie rossoblù. La Juve non perde in casa contro il Genoa in Serie A da gennaio 1991 (11V, 3N): quattro successi di fila allo Stadium, senza concedere gol, nelle ultime quattro. I bianconeri hanno subito un solo gol nelle ultime 11 partite in tutte le competizioni (sei di fila senza subire gol in casa). La Juve è la squadra di questo campionato che ha chiuso più partite con la porta inviolata: 11, ben tre in più dei clean sheets accumulati nelle prime 20 partite della Serie A 2016/17. Il Genoa non ha concesso gol nelle ultime quattro partite di Serie A: in un singolo campionato i liguri non ci riuscivano dal 1964, quando arrivarono poi a quota otto.



