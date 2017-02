Ci siamo. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma Hernanes può già considerarsi un nuovo giocatore dell'Hebei Fortune. Il club cinese ha trovato l'accordo con la Juventus per 10 milioni di euro (8 più 2 milioni di bonus) e con il centrocampista brasiliano, che firmerà un contratto biennale da 9 milioni di euro netti a stagione dopo il superamento delle visite mediche in programma nei prossimi giorni.



PROFETA IN CINA - Hernanes, 32 anni il prossimo 29 maggio, lascia la Juventus un anno e mezzo dopo essere arrivato dall'Inter per 13 milioni di euro con 2 gol segnati su 35 presenze in maglia bianconera. In Cina il Profeta trova altre due vecchie conoscenze del calcio italiano come Gervinho e Lavezzi, allenati da Manuel Pellegrini.