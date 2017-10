La Juventus setaccia il mercato per aumentare la qualità della rosa di Massimiliano Allegri e, secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, il primo nome in lizza è quello di Emre Can del Liverpool. Il centrocampista tedesco in un’intervista al Times ha speso belle parole per i Reds, ma il rinnovo del contratto in scadenza a giugno non c’è ancora e l’interesse del club inglese per Marvelous Nakamba, mediano zimbabwese del Club Brugge, che si aggiunge all’acquisto annunciato di Naby Keita, guineano del Lipsia, lascia pensare all’addio e incoraggia la Juventus.



Secondo il Daily Mirror, a Torino avrebbero già preparato un’offerta da presentare a gennaio, ma è più facile, a questo punto, immaginare una trattativa con gli agenti per arruolare Can a parametro zero. Anche perché il forte centrocampista del Liverpool è da più di un anno uno degli obiettivi dei dirigenti bianconeri. Con Emre Can si andrebbe a completare il reparto di centrocampo con un elemento in grado di ricoprire più ruolo, ,oltre a essere un elemento in grado anche di segnare. L’identikit è da Juve. Vedremo se sarà anche un affare andato in porto per i bianconeri.