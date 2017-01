La Juventus continua a negoziare il rinnovo del contratto con. Come abbiamo riportato ieri l’offerta della Juventus è arrivata a 5,5 milioni a salire più bonus ma ancora manca l’accordo tra le parti. Come ricorda il portale il bianconero.com, però la priorità della Juventus in questo momento è trovare un accordo economico con La Joya che ha pretese molto elevate. L’argentino in questo momento guadagna 2,2 milioni di euro a stagione, gli stessi di Hernanes, più di due in meno di Pjanic e oltre cinque in meno di Higuain.