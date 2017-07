La Sampdoria non ha dubbi: nella vicenda Schick, che si arricchisce di ora in ora di ulteriori dettagli e di nuove indiscrezioni, i blucerchiati si sentono in una posizione di forza. Il Doria ha dalla sua i contratti firmati dalla Juventus, le visite mediche sostenute dal centravanti ceco, e pure un certo potere contrattuale che gli deriva dal numeroso elenco di pretendenti per il suo gioiello.



Nelle ultime ore, secondo Sampnews24.com, la posizione della Juve si sarebbe ammorbidita. L'obiettivo dei bianconeri sarebbe quello di ricucire lo strappo con la Samp, anche perchè almeno altre 4 società sarebbero pronte a bussare nuovamente alla porta di Ferrrero. Una è ovviamente l'Inter, squadra accostata a Schick addirittura prima della Juve. Non ci sono però soltanto i nerazzurri: in Italia anche il Milan e la Roma - alla ricerca di un vice Dzeko - hanno sondato l'ex Sparta Praga, e l'eventuale disponibilità blucerchiata ad aprire una trattativa in caso l'operazione con il club di Corso Galileo Ferraris non dovesse andare a buon fine.



All'estero invece la prima compagine a tornare alla carica per il giocatore è stata il Psg. I francesi avevano già messo sul piatto una cifra importante per la Samp qualche settimana fa, e sarebbero pronti ad offrire un ingaggio molto ricco a Schick che nel frattempo attende il responso delle nuove visite mediche sostenute in giornata.