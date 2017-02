E' di oggi la notizia che il CT dell'Argentina Edgardo Bauza sarà sugli spalti dello Juventus Stadium domenica sera per assistere a Juventus-Inter. Il tecnico argentino domani sarà alla Pinetina per incontrare la squadra nerazzurra e parlare con Mauro Icardi a proposito di una possibile convocazione in nazionale, tanto agognata dall'attaccante nerazzurro. Il match dello Stadium sarà anche un modo per vedere in azione sia Higuain che lo stesso Icardi visto che i due potrebbero presto concorrere all'unico posto vacante rimasto nell'attacco argentino, quello di centravanti. Mauro o Gonzalo? Bauza si farà una prima idea già Domenica sera.