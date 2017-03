Intervento riuscito per Marko Pjaca. Il croato, infortunatosi lunedì sera nell'amichevole tra Estonia e Croazia, è stato operato oggi a Villa Stuart, a Roma. Questo il comunicato apparso sul sito della Juventus: "In data odierna il giocatore Marko Pjaca è stato sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio destro per rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno. L'intervento, effettuato dal Prof. Mariani, assistito dal Dottor Claudio Rigo, Responsabile Sanitario della Juventus, è perfettamente riuscito ed il giocatore inizierà da subito le cure riabilitative. La prognosi attuale per la ripresa dell'attività è di circa 6 mesi".