. Questa la sfida presentata dai dati Opta: la Juventus è imbattuta da 24 confronti contro la Lazio nel campionato di A (18V, 6N): in questo parziale ha messo a segno 44 reti (1.8 di media a partita). I bianconeri arrivano da cinque vittorie consecutive (non subendo alcun gol) contro i biancocelesti nel massimo campionato: non hanno mai vinto sei gare di fila in A contro la Lazio. Inoltre, i bianconeri hanno vinto tre gare consecutive contro la Lazio in A allo Juventus Stadium, non arrivano a quattro di fila in sfide casalinghe contro i biancocelesti dal febbraio del 1990.. L’ultima volta che la Vecchia Signora ha subito più di un gol in casa in Serie A è stata nell’aprile 2015 contro la Fiorentina (vittoria 3-2). La Lazio è la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A, novealmeno cinque in più rispetto a qualunque altra squadra nella massima serie.