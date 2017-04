Per il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, la partita con l'Atalanta non era come le altre. La sfida ha infatti segnato per lui il raggiungimento di un grande traguardo: 300 partite in bianconero.



Il match terminerà 2-2 ma il pareggio non potrà oscurare questi numeri incredibili raggiunti con la maglia della Juve. Per lui 22 gol, di cui ben 15 di testa, e un totale di 292 partite da titolare.