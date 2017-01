FAME, PALLE, INTENSITÀ. Loro si e Noi no. Zero Alibi. Poche chiacchiere. Solo così possiamo arrivare in fondo per raggiungere i nostri obiettivi. #finoallafineforzajuventus Una foto pubblicata da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: 15 Gen 2017 alle ore 15:06 PST

a quello che annoverava Pirlo, Pogba e Vidal., un comportamento (quasi) del tutto inedito in casa Juve, dove i calciatori di solito vengono messi di fronte alle proprie responsabilità. Perché un conto è se lo diceche il centrocampo bianconero è nettamente inferiore a quello che fu, e noi lo stiamo scrivendo fin da questa estate . Un altro conto è se a dirlo è il direttore generale.E i post di queste ore disono lì a dimostrarlo. "FAME, PALLE, INTENSITÀ. Loro si e Noi no. Zero Alibi. Poche chiacchiere. Solo così possiamo arrivare in fondo per raggiungere i nostri obiettivi", scrive il difensore.E il centrocampista gli fa eco: "Una brutta partita, gran parte del tempo regalato e senza la solita voglia e determinazione che noi mettiamo in campo! Una @acffiorentina che ha dato tutto,quello che è mancato a noi,quello che sempre dobbiamo dare,a partire da me! Forza ragazzi".(e in questo campionato ce ne sono state, daa Firenze), va bene il(ma lì, caro Marotta, doveva pensarci lei), va bene tutto: maanche questo campionato.