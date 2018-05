La Juventus è molto vicina al settimo scudetto consecutivo. E sarà l'ultimo in bianconero per Stephan Lichtsteiner, che nella serata di ieri ha annunciato e confermato l'addio a fine della stagione: "Gioco in una delle squadre più importanti in Europa, la concorrenza c'è sempre. Ma il mio futuro sarà lontano da Torino. A fine stagione andrò via, giocherò all'estero l'anno prossimo, ma non ho ancora firmato niente".



ACCORDO A UN PASSO - Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, l'esterno svizzero classe 1984 è molto vicino alla firma con il Borussia Dortmund. Dal club tedesco trapela grande ottimismo, dopo aver ottenuto il 'sì' del fratello agente Marco. Contatti che proseguono già da un paio di settimane, Lichtsteiner è un vecchio pallino dei gialloneri che avevano provato a strapparlo alla Juventus già nell'estate del 2016. Nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca, con tanto di firma sul contratto che non è ancora arrivata. Dopo 10 anni in serie A, Stephan è pronto a ripartire dalla Bundesliga.