La Juventus è pronta a considerare rinforzi in tutti i reparti, riprendendo le recenti dichiarazioni dell'ad Marotta. Nonostante l'arrivo di Matuidi, è a centrocampo che anche Massimiliano Allegri si aspetta l'ultimo vero colpo di mercato. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Kevin Strootman della Roma rimane il prescelto della dirigenza bianconera e, nonostante la volontà più volta ribadita dal club giallorosso di non privarsi dell'olandese, Marotta tornerà alla carica. La Juve continua a mettere sul piatto Juan Cuadrado come contropartita tecnica, un esterno destro che completerebbe il tridente di Di Francesco e farebbe dimenticare la delusione per il mancato arrivo di Mahrez.



VIA MARCHISIO? - Per un possibile giocatore in entrata, ce n'è uno non più così certo della sua imprescindibilità in bianconero. Parliamo di Claudio Marchisio, autore di un buon precampionato ma poi escluso dal match di Supercoppa con la Lazio e sostituito nel corso del debutto in campionato col Cagliari. La Juve è pronta a passare al centrocampo a 3 dopo l'arrivo di Matuidi dal PSG, ma Marchisio si sente sempre meno centrale nel progetto e, come riporta la Gazzetta dello Sport, anche la società non lo ritiene più incedibile. Al momento, non si registrano offerte dalle parti di Corso Galileo Ferrarsi, ma attenzione agli ultimi giorni di mercato.