Beppe Marotta, ad della Juventus, parla ai microfoni di Premium prima del match con l'Udinese.



SU ALLEGRI - "In Inghilterra parlano di un accordo verbale fra Allegri e l'Arsenal? Non voglio essere scortese ma mancano degli ingredienti, siamo concentrati su finale di campionato, Champions League e Coppa Italia. L'argomento allenatore non esiste".



SU BONUCCI - "Bonucci ha detto che il suo futuro è nelle mani del club? Sono esternazioni di un professionista che si è legato a noi con un contratto lungo. Scontato che chi firma con la società deve rispettare diritti e doveri, chi firma non si può muovere liberamente, non ha riposto nulla di particolare. E' l'affermazione di un professionista, la società viene sempre prima di tutto".