A Roma, a margine delle elezioni per la presidenza della Figc,, è tornato a parlare di, allenatore sotto contratto con i bianconeri fino al 2018: ", in questo momento non ci sono motivi ostativi. Allegri è sempre vicino, con lui c'è un ottimo rapporto. Noi siamo contenti di lui e lui di noi. Quindi il problema non si pone".Queste le parole di Marotta. Ma com'è, davvero, la situazione? Acontinua a risultare quanto scritto il 9 febbraio : a gennaio,. Ora, come è giusto che sia, l'ambiente e tutte le componenti della società lavorano all'unisono per raggiungere i traguardi stagionali. E l'appoggio dato dal club al tecnico per il caso Bonucci è lì a dimostrarlo. EC'è una sola differenza rispetto a quanto lo stesso Marotta diceva l'anno scorso di questi tempi.. E puntualmente per Allegri arrivò il rinnovo., pur essendo la situazione perfettamente identica al 2016 (con Allegri che andrebbe a iniziare la stagione 2017-18 in scadenza),