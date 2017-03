La caccia all'erede di Buffon è ufficialmente partita: dopo Leali e Scuffet, che non hanno soddisfatto le aspettative, ecco Donnarumma e Meret. Il portiere del Milan è un fenomeno destinato ad occupare la scena per i prossimi anni, proprio come il suo predecessore Gigi, ma la Juve ha deciso di puntare forte su Alex Meret. Come riferisce Tuttosport, il portiere di proprietà dell'Udinese, in prestito alla Spal, è l'operazione più vantaggiosa tra le due, se non altro per una questione qualità/prezzo.