l contrario di alcuni suoi connazionali (Mandzukic, Kalinic, Brozovic, Perisic), liberati dopo la prima amichevole americana contro il Perù, Milan Badelj è rimasto a disposizione del ct della Croazia per la la gara contro il Messico a Dallas. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non una grande notizia per Pioli, che riavrà a disposizione il proprio capitano solo giovedì intorno alle 13, quindi quando mancheranno sostanzialmente 50 ore alla sfida di sabato contro il Crotone. Un problema non da poco, che si somma alla squalifica di Benassi in mezzo al campo.