Juventus-Milan sembra una partita infinita. L’ultima notizia in ordine di tempo è l’esposto del Codacons alla Figc, che ritorna sull’episodio del rigore per mano di De Sciglio, e sulle "dichiarazioni incongrue" da parte di arbitro e assistenti nel post gara.



L’associazione dei consumatori ha chiesto alla Figc e al Procuratore federale di: “Acquisire le dichiarazioni arbitrali e le testimonianze, al fine di accertare la correttezza del comportamento degli arbitri. Il terzo uomo avrebbe affermato che era stato l'assistente di porta a richiamare l'arbitro sul fallo di mano - scrive l'associazione di consumatori - ma l'assistente di porta, interpellato, ha dichiarato che era stato l'arbitro a decidere il rigore. L'arbitro però era in realtà coperto e non poteva vedere. Pertanto sono state rilasciate dichiarazioni apparentemente in conflitto tra di loro. L'arbitro del gioco del calcio - conclude il Codacons - è sempre tenuto a un dovere di verità e correttezza nelle dichiarazioni che rende”.