Il Milan batte la Juventus ai rigori dopo una gara molto emozionante e torna a vincere un trofeo a distanza di cinque anni. Ecco i voti dei rossoneri:



Donnarumma 8: Una parata bellissima su Khedira che è un déjà vu di quanto visto nella sfida di campionato. Decisivo anche su Sturaro nel primo tempo. Straordinario su Dybala, una serata che non dimenticherà tanto facilmente.



Abate 7: La sua migliore prestazione stagionale. In tandem con Suso crea più di un grattacapo alla linea difensiva avversaria, esce stremato con i crampi. (Dal 102' Antonelli 6: Ordinaria amministrazione nei pochi minuti concessi)



De Sciglio 6: Tiene sempre botta in copertura, meno brillante quando è chiamato a rilanciare l'azione.



Paletta 7: Provvidenziale in due occasioni su due azioni di Sturaro e Higuain. Guida bene la difesa che rimane molto alta per tutta la partita.



Romagnoli 6,5: Pericoloso in area avversaria quando centra una traversa con un bel colpo di testa. Argina con buoni risultati anche Mandzukic.



Bertolacci 6: Fa il suo sia da mezzala che quando Montella lo sposta in regia, giocatore che piano piano si sta ritrovando.



Locatelli 6,5: Ordinato e attento tatticamente, Montella gli chiede di chiudere su Pjanic e lo fa bene. (Dal 73' Pasalic 7: Entra bene in gara, facendosi apprezzare nel palleggio e negli inserimenti. Suo il rigore decisivo, glaciale)



Kucka 6,5: Uomo ovunque del centrocampo rossonero, si sacrifica sia in copertura su Khedira che sul trequartista di turno.



Suso 7,5: Migliore in campo per distacco, semplicemente imprendibile per Evra. Suo l'assist delizioso per Bonaventura.



Bacca 5: Fallisce un gol facile che grida ancora vendetta. Per il resto prova senza squilli (Dal 102' Lapadula 5: Ha la colpa di calciare un brutto calcio di rigore)



Bonaventura 7: Nei primi 25' di gara non tocca mai palla, poco cercato dai compagni. I restanti 100' sono fatti di strappi, qualità e un gol di testa, non la specialità della casa.



All. Vincenzo Montella 7,5: E' il suo Milan, una squadra che cerca il risultato attraverso il gioco che sta crescendo in maniera esponenziale.