Juventus-Milan (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che apre la 28esima giornata di campionato in Serie A. I bianconeri, reduci da 30 vittorie di fila allo Stadium in campionato, si presentano alla sfida con ben 17 punti di vantaggio sui rossoneri, che però hanno vinto gli ultimi scontri diretti all'andata a San Siro e a Doha in Supercoppa. Senza l'infortunato Chiellini e lo squalificato Cuadrado, Allegri avanza Dani Alves, preferendo i terzini Barzagli e Asamoah a Lichtsteiner e Alex Sandro. Nel riscaldamento le coliche intestinali fermano Mandzukic: al suo posto gioca Pjaca. Dall'altra parte Montella recupera Suso solo per la panchina, perde l'influenzato Locatelli e schiera Romagnoli terzino sinistro vista l'indisponibilità di capitan Abate, che cede la fascia a De Sciglio.



La Juve parte meglio e passa meritatamente in vantaggio alla mezzora, quando Benatia non sbaglia su assist di Dani Alves. Il Milan pareggia in contropiede con Bacca.