Una partita che vale una finale. Con la vittoria del Napoli a Udine e il pareggio della Juventus a Crotone la lotta scudetto è tornata ad essere incandescente.vincendo domenica sera all'Allianz Stadium, dove, in campionato, ha perso sei volte su sei. Segui su Calciomercato.com l'avvicinamento al match in programma domenica alle 20.45.Per la sfida contro la Juventus Maurizio Sarri recupera Kalidou Koulibaly, che contro l'Udinese ha scontato il turno di squalifica. In attacco è aperto il ballottaggio: Milik potrebbe giocare al posto di Mertens, con Insigne e Callejon a completare il reparto.Tornano i migliori per Allegri, che dovrebbe recuperare Pjanic. Chiellini tornerà titolare, accanto a Benatia. A centrocampo Khedira, in attacco Higuain (che ha segnato cinque gol da avversario al Napoli) con Douglas Costa e Mandzkukic, in ballottaggio con Dybala.Il bosniaco è fondamentale per la Juventus: senza di lui la Juve ha ottenuto solo 3 vittorie., rispettivamente con Atalanta e Crotone, poi Lazio e Real Madrid.Il capitano del Napoli Marek Hamsik è fiducioso: "Durante la partita siamo stati sotto di nove punti rispetto alla Juve, alla fine abbiamo solo quattro punti di distacco. Ae siamo riusciti a ribaltare la partita. Ieri sera abbiamo respirato un po', già da questa mattina siamo concentrati sulla partita con la Juve. Sarà un incontro molto importante che influenzerà in modo significativo la fine della stagione".La Juventus arriva da una brutta prova a Crotone, QUI l'analisi del nostro inviato Nicola Balice.