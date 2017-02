Notte di Coppa Italia, alle 20.45 si affrontano Juventus e Napoli nell'andata della prima semifinale: arbitra Paolo Valeri di Roma, di seguito tutti gli episodi da moviola.



PRIMO TEMPO



40' - Duro intervento di Lichtsteiner su Diawara a centrocampo: ammonito lo svizzero della Juventus.



38' - Giallo anche per Milik che allarga il braccio su Bonucci sotto gli occhi di Valeri.



36' - Regolare il gol di Callejon: l'attaccante spagnolo parte dietro la linea del pallone al momento del cross di Insigne.



25' - Giallo ad Asamoah che entra in ritardo su Maggio.



20' - Prima ammonizione dell'incontro, giallo a Diawara per fallo su Dybala: decisione al limite: il giocatore del Napoli colpisce il pallone.



16' - Dybala controlla il pallone con la mano: rischia il giallo, l'arbitro non estrae il cartellino.



13' - Contatto pericoloso in area Napoli: Strinic tocca Dybala al momento della conclusione, parata poi da Reina. Protestano i giocatori della Juventus, per Valeri tutto regolare.