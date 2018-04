La Gazzetta dello Sport guarda al match tra Juventus e Napoli anche dal punto di vista dell'ordine pubblico: "Va verso il tutto esaurito il settore destinato ai tifosi del Napoli non residenti in Campania. Nonostante il caro prezzi, 50 euro il costo del biglietto, all’Allianz Stadium domenica ci sarà una folta rappresentanza di sostenitori napoletani, perlopiù residenti al nord. Nello stadio dei bianconeri sarà predisposto un servizio rigoroso per quanto riguarda l’ordine pubblico: sarà improbabile che le due tifoserie possano entrare in contatto"