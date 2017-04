Ad ascoltarlo ci sarà il gup Giacomo

in merito al processo Alto Piemonte, riguardante le infiltrazioni di famiglie mafiose - appartenenti alla ’ndrangheta - nella Regione e nella curva bianconera. Una decisione che, come riporta il

, è stata presa dopo due ore di camera di consiglio, e con cui il giudice dell'udienza preliminare ha di fatto accolto le richieste dei legali degli imputati Saverio e Rocco Dominello, rispettivamente padre e figlio.

Agnelli è stato ammesso dal gup

come testimone al processo sul modello di alcune sentenze della Cassazione, precisamente del 2014 e del 2016. La prima stabilisce che, in caso di richiesta di abbreviato condizionato, 'la prova integrativa debba essere necessaria, indispensabile sul piano logico e valutativo' e la seconda che - nel caso in cui l’imputato debba rispondere di più contestazioni - la condizione richiesta debba obbligatoriamente essere abbastanza dirimente e totalizzante, visto che in ogni caso la sede naturale della raccolta delle prove è il dibattimento e non il processo in abbreviato.

La richiesta, portata avanti dai legali di Dominello, al gup è stata questa: rito abbreviato solo in caso di audizione di Agnelli e di Loris Grancini, capo dei Viking (gruppo ultrà

). Un procedimento giustificato così dall'avvocato di Dominello, Domenico Putrino: "Lo abbiamo fatto a inizio udienza per dimostrare, come emerso dagli atti processuali, quanto era uscito dalle intercettazioni tra Agnelli e il suo legale, Luigi Chiappero, conversazioni nelle quali Agnelli ammette incontri con il mio assistito.

La procura non si è opposta alla nostra richiesta. Ci interessa sentire anche Grancini per far capire che i biglietti venivano consegnati in grandi numeri dalla società agli ultrà. Questa era una cosa normale. Una consuetudine, che però avveniva non per una questione di mafia".