Nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, la Juventus ospita l'Olympiacos all'Allianz Stadium. In termini di classifica si tratta di una gara già delicata per entrambe le squadre, reduci da una sconfitta alla prima giornata (la Juve a Barcellona, i greci in casa contro lo Sporting Lisbona). Punti pesanti in palio dunque, anche pensando al fatto che per la squadra di Massimiliano Allegri l'ultimo match del girone, il 5 dicembre, sarà proprio in casa dell'Olympiacos. Per quanto riguarda i precedenti, il totale in gare ufficiali è di dieci match (di cui otto in Coppa dei Campioni/Champions League e due in Coppa Uefa), con un bilancio di sei vittorie per i bianconeri, due pareggi e due successi per la squadra del Pireo. La Juventus ha segnato 21 gol (di cui sette in un'unica partita, il 7-0 del 2003), l'Olympiacos ne ha realizzati 9. L'ultimo doppio confronto risale alla Champions 2014-15, nella fase a gironi: vittoria dei greci per 1-0 ad Atene (Kasami), replica Juve a Torino per 3-2 (Pirlo, Botia, N'Dinga, autorete Roberto, Pogba). Questa sera tutti in campo alle 20.45, arbitra Stieler (Germania).



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Sturaro, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. All. Allegri.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Proto; Figueiras, Engels, Nikolaou, Koutris; Zdjelar, Romao; Pardo, Odjidja, Sebà; Emenike. All. Lemonis.