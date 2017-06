Riccardo Orsolini, attaccante classe '97 protagonista con la maglia azzurra nel Mondiale Under 20 dove è stato il miglior marcatore del torneo,dovrebbe subito lasciare la Juventus. Il giocatore deve fare esperienza in Serie A ed è probabile un suo prestito magari al Bologna perché nella squadra bianconera non avrebbe spazio per mettersi in mostra con i tanti campioni che avrebbe davanti.