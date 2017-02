La Juventus sfiderà il Palermo venerdì sera nell'anticipo della 25a giornata di campionato. Max Allegri sta pensando a una Juve-bis per sfidare i rosanero a pochi giorni di distanza dal match d'andata di Champions League contro il Porto. Come scrive ilbianconero.com il tecnico livornese potrebbe lasciare spazio a Neto dal 1' minuto con Buffon in panchina. A rischio anche la titolarità di Pjanic e Khedira, non per problemi fisici ma sempre in vista della gara di Champions. Saranno invece assenti per infortunio Barzagli e Chiellini.