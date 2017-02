Juventus-Palermo (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre la 25esima giornata di campionato in Serie A. Senza gli infortunati Barzagli e Chiellini, in difesa si rivedono Dani Alves e Benatia al fianco di Bonucci, alla sua 300esima presenza in maglia bianconera. Buffon ha subito solo 2 gol nelle prime 7 partite del 2017. Al posto dello squalificato Mandzukic gioca Sturaro. A Cuadrado viene preferito Pjaca, con il quale Allegri usa bastone e carota. Dall'altra parte il Palermo, che ha perso tutte le ultime 9 sfide con i bianconeri in Serie A senza mai segnare un gol, si affida al bomber macedone Nestorovski affiancato da Sallai e Balogh nel tridente. Arbitra Di Bello. Mercoledì la Juve è impegnata sul campo del Porto per l'andata degli ottavi di finale in Champions League.



FORMAZIONI UFFICIALI:

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Benatia, Bonucci, Asamoah; Khedira, Marchisio; Pjaca, Dybala, Sturaro; Higuain. (A disp. Neto, Audero, Pjanic, Cuadrado, Alex Sandro, Lemina, Rugani, Lichtsteiner, Rincon, Kean). All. Allegri.

PALERMO (4-3-3): Posavec; Rispoli, Goldaniga, Andelkovic, Aleesami; Jajalo, Bruno Henrique, Chochev; Sallai, Nestorovski, Balogh. (A disp. Marson, Breza, Vitiello, Trajkovski, Embalo, Gonzalez, Gazzi, Cionek, Diamanti, Sunjic, Morganella). All. Lopez.