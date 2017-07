La Juventus ha pronta la sua offerta per Keita. Come riporta il Corriere dello Sport, la cifra massima per arrivare a Keita sarà di 15 milioni, l'offerta bianconera non salire, per un giocatore in scadenza 2018. Bisognerà capire cosa ne pensa Lotito: nel frattempo, Tare ha già individuato il sostituto del senegalese: si tratta di Yacine Brahimi, talento del Porto, franco algerino, che viene valutato intorno ai 18 milioni. Juventus forte anche su De Vrij, anche per l'olandese l'offerta si attesta attorno ai 15 milioni. Potrebbe rientrare nella trattativa anche Rincon.