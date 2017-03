Juventus-Porto (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Al fortino Stadium (imbattuto da 20 partite europee) si parte dal 2-0 dell'andata per i bianconeri, firmato da Pjaca e Dani Alves, entrambi in panchina. Senza l'infortunato Sturaro, Allegri rilancia Marchisio a centrocampo con Khedira favorito su Pjanic. In difesa Benatia viene preferito a Barzagli e Chiellini come partner di Bonucci, davanti il trio Cuadrado-Dybala-Mandzukic gioca alle spalle di Higuain.



Dall'altra parte l'unico assente è l'ex interista Alex Telles, espulso all'andata: al suo posto c'è Layun. In attacco Nuno Espirito Santo si affida al bomber André Silva, supportato da Tiquinho e Brahimi. In mezzo al campo recupera Herrera, reduce da 17 punti di sutura dopo il pestone di Lichtsteiner all'andata.



Stasera si gioca anche Leicester-Siviglia, domani Atletico Madrid-Bayer Leverkusen e Monaco-Manchester City. Già qualificati ai quarti di finale Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.



PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Licthsteiner, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Marchisio, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

PORTO (4-3-3): Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Layun; Herrera, Danilo Pereira, André André; Tiquinho Soares, André Silva, Brahimi.

Arbitro: Hategan (Romania).