L'Ascoli riscatterà Favilli dal Livorno per 3,5 milioni di euro con la regia della Juventus e poi sarà prestito in Serie A: Sampdoria e Chievo le più ingolosite.



Il Genoa lavora per l’attacco: chiesti Ciciretti (Benevento) e Ganz (Juve, era a Verona), per le fasce fari su Criscito (Zenit), Rispoli (Palermo, c’è pure il Werder) e Letizia (Carpi).