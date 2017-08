FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

. Secondo Tuttosport, il centrocampista venezuelano della Juventus (29 anni ex Genoa) ha già detto sì ai granata, che ora stanno trattando con i bianconeri. Il Toro ha offerto: per i granata deve scattare dopo 20 presenze, i bianconeri invece ne chiedono solo 10, magari si raggiungerà l'accordo a 15.- Per quanto riguarda il reparto avanzato del Toro, ai nomi di(Milan),(Napoli) e(Genoa) si aggiunge quello del giovane nigeriano Umar(Roma) che dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto- Se parte(piace molto alla Sampdoria e in seconda battuta al Genoa), i granata riscalderebbero nuove piste per un altro puntello in difesa. Magari con i soliti(Milan) o(Napoli), quest’ultimo escluso ieri dalla lista Uefa partenopea per la Champions.