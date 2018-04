Dopo l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid, la Juventus torna in campo in campionato. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà subito provare a lasciarsi alle spalle il rigore di Cristiano Ronaldo allo scadere del tempo regolamentare per dare continuità alle precedenti vittorie contro Benevento (4-2) e Milan (3-1). In precedenza era arrivato il pareggio a Ferrara contro la Spal (0-0). Sampdoria reduce dal pareggio per 0-0 nel derby della Lanterna: in precedenza era arrivata la vittoria per 2-1 sul campo dell’Atalanta ad interrompere un periodo negativo (tre sconfitte consecutive con Chievo, Inter e Crotone). Blucerchiati in corsa per un posto in Europa League mentre la Juventus continua a duellare col Napoli per lo scudetto.



STATISTICHE - Con il successo nella sfida d’andata, la Sampdoria ha interrotto un serie di otto sfide senza successi contro la Juventus in Serie A. La squadra di Giampaolo però ha vinto solo una delle ultime 10 partite nel massimo campionato in casa dei bianconeri, parziale in cui ha subito in media 2.6 reti a match. Nelle ultime sette stagioni (inclusa quella in corso) nessuna squadra ha sconfitto più volte la Juventus in Serie A della Sampdoria: tre successi blucerchiati, uno dei quali a Torino. La Juventus ha subito gol in entrambe le ultime due giornate di campionato: è da ottobre che i bianconeri non concedono gol per tre gare consecutive in Serie A. La Juventus ha subito il 50% delle proprie reti in questo campionato (nove su 18) da palla inattiva, un record in percentuale in questa Serie A. La prossima sarà la 350a panchina per Massimiliano Allegri in Serie A: l’allenatore bianconero ha vinto il 60.2% di queste, più di ogni altro tecnico attualmente presente nella competizione. Paulo Dybala, sei gol in otto gare di A contro la Samp, è l’11° giocatore nella storia della Juventus a segnare almeno 21 gol in una singola stagione nel massimo campionato. La Joya, inoltre, è il più giovane bianconero - 24 anni e 143 giorni - a raggiungere la 21ª rete in un singolo campionato da Alessandro Del Piero (il 26 aprile 1998, a 23 anni e 168 giorni).