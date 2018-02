Riprende la caccia al Napoli capolista: la Juventus torna in campo e all'Allianz Stadium ospita il Sassuolo per la 23esima giornata di Serie A. Periodo di forma straordinario per i bianconeri, soprattutto per la difesa: nelle ultime nove partite un solo gol subito, 8 vittorie e un pareggio. Momento complicato invece per i neroverdi, senza vittoria negli ultimi quattro turni e riavvicinatisi alla zona calda della classifica.



PRECEDENTI - I precedenti poi tra i due club, sono tutti a favore della Juve: sette vittorie su nove incontri in Serie A (squadra che ha sconfitto più volte il Sassuolo nel massimo campionato italiano), quattro su quattro in casa. Sorridono anche le statistiche tra i due allenatori: Giuseppe Iachini è stato sconfitto sette volte su sette da Massimiliano Allegri in Serie A.



Fischio d'inizio alle 15, su Calciomercato.com la diretta di Juventus-Sassuolo.