Intervistato dai microfoni di RevierSport, il difensore dello Schalke 04, Benedikt Howedes, ha commentato le voci di mercato, che lo vorrebbero in partenza verso l'Italia (Juventus e Inter) o l'Inghilterra (Liverpool): "Ho sempre detto che non mi vedo in un altro club di Bundesliga, mentre posso pensare ad andare a giocare all'estero. Quando? Ad oggi non penso sia ancora il momento".