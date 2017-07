Two in meglio che one. La Juventus è al lavoro per centrare un doppio colpo di mercato sulla trequarti campo, regalando ad Allegri sia Bernardeschi che Douglas Costa. Per quest'ultimo in giornata ci sono stati nuovi contatti positivi.



AFFARE ALLA BENATIA - I rapporti con il Bayern Monaco sono ottimi e il club tedesco è disposto a concedere la stessa formula dell'operazione Benatia, arrivato in prestito per 3 milioni e riscattato un anno dopo per altri 17 milioni. Ovviamente in questo caso le cifre sarebbero diverse, visto che il trequartista brasiliano viene valutato almeno il doppio del difensore marocchino. Intanto con Douglas Costa c'è già un accordo per un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione.



EXTRACOMUNITARI - L'eventuale arrivo di Douglas Costa chiuderebbe la porta ad altri giocatori extracomunitari come Danilo (Real Madrid) e Aurier (PSG), visto che la Juve ha già preso il giovane centrocampista uruguaiano Bentancur dal Boca Juniors. Di conseguenza i dirigenti bianconeri sono pronti a dare l'assalto al terzino De Sciglio del Milan. Che a sua volta (specialmente in caso di rottura con Suso nella trattativa per il rinnovo del contratto) sta facendo un pensierino su Cuadrado, in uscita da Torino e richiesto pure da PSG e Arsenal.