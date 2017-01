Come riporta il Tuttosport, la Juventus si cautela per il futuro vista l'età dei vari Evra e Lichtsteiner, rispettivamente 35 anni per il francese e 32 per lo svizzero. In quest'ottica visiona attentamente Alejandro Grimaldo, classe '95 del Benfica scuola Barcellona, e tiene monitorato Pol Lirola, '97 in prestito al Sassuolo ma già di proprietà del club torinese.