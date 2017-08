Il Genoa vede sfumare il centrocampista Rolon (Argentinos Juniors), diretto a Malaga. I rossoblù restano in pressing per Sturaro (la Juve al momento non vuole cederlo), su cui ci sono anche Stoke e Newcastle. Per la difesa no di Ranocchia (Inter, vuole la Premier), sempre secondo la Gazzetta dello Sport, si tratta per il prestito con diritto di riscatto dell’altro nerazzurro Ansaldi.